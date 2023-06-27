الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
السجن والغرامة والترحيل.. الأمن العام: 5 عقوبات لمن يقوم بهذه المخالفة أثناء الحج
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السجن والغرامة والترحيل.. الأمن العام: 5 عقوبات لمن يقوم بهذه المخالفة أثناء الحج

السجن والغرامة والترحيل.. الأمن العام: 5 عقوبات لمن يقوم بهذه المخالفة أثناء الحج

السجن والغرامة والترحيل.. الأمن العام: 5 عقوبات لمن يقوم بهذه المخالفة أثناء الحج
٠٢:٠٩:٣٠ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية.

5 عقوبات

وأوضح الأمن العام أن كل من يتم ضبطه سيعاقب بما يلي:

1- السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر.

2- غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

3- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

4- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة.

5- يمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

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بالتنسيق مع وزارة الحج.. الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

في سياق متصل، بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

يأتي هذا وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج ، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

وزارة الصحة

من ناحية أخرى وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لأجل لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.

وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:

1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.

2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.

3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

4- احرص على تعقيم يديك.

5- استبدلها بكمامة جديدة.

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أخبار السعودية الأمن العام الحج السعودية المملكة تصاريح الحج

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