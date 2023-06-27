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منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا على 7 مناطق وطقسًا حارًا على مكة والمشاعر المقدسة
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منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا على 7 مناطق وطقسًا حارًا على مكة والمشاعر المقدسة

منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا على 7 مناطق وطقسًا حارًا على مكة والمشاعر المقدسة

منها الرياض.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا على 7 مناطق وطقسًا حارًا على مكة والمشاعر المقدسة
٠١:٤٩:٣٩ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

كما توقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

العوالق الترابية تؤثر على الرؤية الأفقية

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كيلو متر في الساعة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي.

ومن المتوقع أن تكون الرياح بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

وعلى الخليج العربي يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر، متوقع أن يكون متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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