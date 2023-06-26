أفضل الأعمال يوم عرفة لغير الحاج

تواصل- فريق التحرير:

تتفاضل الشهور والأيام والليالي فيما بينها في الفضل والأعمال، حيث يفضل شهر رمضان على باقي الشهور ويوم الجمعة على أيام الأسبوع، وليلة القدر على باقي الليالي ويوم عرفة على باقي أيام العام.

وجاء في الحديث قال ﷺ: “صيامُ يومِ عرفةَ، إنِّي أحتَسبُ على اللَّهِ أن يُكفِّرَ السَّنةَ الَّتي قبلَهُ والسَّنةَ الَّتي بعدَه”.

أهم الأعمال يوم عرفة:

من جانبها نشرت وزارة الحج والعمرة أهم الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها غير الحاج في يوم عرفة ومنها:

1-الصيام لغير الحاج.

2- تلاوة القرآن.

3- الإكثار من الذكر.

4- الدعاء والاستغفار.

الذكر والدعاء ليلة عرفة:

وفي ذات السياق حذر الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، من حديث متداول بين الناس يفضي إلى ترك الذكر والدعاء ليلة عرفة لغير الحاج.

وقال الشيخ الخثلان في حديثه عن الأعمال التي تشرع في ليلة عرفة إن هناك حديثا متداولا بين بعض الناس من أن الدعاء من عصر يوم عرفة أو بقاء المرأة في مصلاها تدعو تذكر في هذه الليلة “بدعة”.

وأوضح الشيخ الخثلان أن هذا الكلام الذي يتم تردده من خلال مقاطع قديمة “غير صحيح”.

وتساؤل الشيخ الخثلان عن مروج هذا الكلام قائلا :” ماذا يريد من الناس صاحب هذه المقولة.. هل يريد أن يخلي المساجد من الناس ليلة عرفة”.

ونوه أيضا أن ليلة يوم عرفة ويومه، هي من أيام العشر التي يشرع فيها الذكر والدعاء والتقرب إلى الله.

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