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عاجل.. حريق يلتهم محلا تجاريا بالمدينة المنورة.. والدفاع المدني يباشر (صور)
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عاجل.. حريق يلتهم محلا تجاريا بالمدينة المنورة.. والدفاع المدني يباشر (صور)

عاجل.. حريق يلتهم محلا تجاريا بالمدينة المنورة.. والدفاع المدني يباشر (صور)

عاجل.. حريق يلتهم محلا تجاريا بالمدينة المنورة.. والدفاع المدني يباشر (صور)
٠٢:٣١:٤٠ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الإثنين، إخماد حريق اندلع في محل تجاري بالمدينة المنورة.

إخماد حريق بالمدينة المنورة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بالمدينة أخمدت حريقا في محل تجاري دون إصابات ولله الحمد.

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وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني برماح، إخماد حريق اندلع في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، دون وقوع إصابات بفضل الله.

حريق ناقلة وقود برماح

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني رماح أخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

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ومساء السبت الماضي، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة، ولا إصابات.

اشتعال الحريق في وادي نمار

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو وثق اشتعال الحريق في الحشاش والأشجار في وادي نمار بالرياض، وامتداد الحريق لأجزاء من الوادي.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق لم يفسر عن وقوع إصابات بفضل الله.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني المدينة المدينة المنورة حريق محل تجاري

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