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مبادرة وطنية.. 300 من ذوي الإعاقة يؤدون مناسك الحج

مبادرة وطنية.. 300 من ذوي الإعاقة يؤدون مناسك الحج

مبادرة وطنية.. 300 من ذوي الإعاقة يؤدون مناسك الحج
٠٢:٤٣:٠٤ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

مكنت وزارة الحج والعمرة عبر “المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة ” 300 شخص من ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم والمكفوفين بمختلف أنحاء المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

تسهيل رحلة الحق لذوي الإعاقة

وسبق ذلك عقد لقاءات وورش عمل مع جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة لتسهيل رحلة الحج للمستفيدين لأداء الركن الخامس بكل يسر وسهولة مع مراعاة حالاتهم الصحية، وذلك وفق برنامج يقدم لهم كافة التسهيلات والإجراءات والتي تتضمن توفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيارات حديثة ومجهزة للتنقل داخل المشاعر.

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مسارات خاصة لأداء المناسك

وتم أيضا تخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتعاون مع الجهات الأمنية، وكذلك توفير كافة الخدمات الصحية والإعاشة، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وتثقيفية، وندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج.

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الكلمات الدلالية:
الحج ذي الإعاقة ضيوف الرحمن مبادرة وطنية

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