بالفيديو.. أمطار خفيفة وتساقط البرد على السودة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على السودة بمنطقة عسير.

أمطار وبرد على السودة

كما وثق مقطع فيديو تساقط أمطار خفيفة، فيما وثق مقطع فيديو آخر تساقط البرد على أحياء السودة خلال الساعات الماضية.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض و تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

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سحب رعدية

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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برد خفيف السوده pic.twitter.com/5hB9FUHzD2 — غازي عائض المطيري🇸🇦 (@WW22w2030) June 26, 2023