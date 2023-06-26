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وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج
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وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج

وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج

وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج
٠٢:٢٠:٥٤ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزَيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى.

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تنفيذ خطط أمن الحج

وتابع سموه خلال زيارته لغرفة العمليات بالمركز إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح مفصل من معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة.

كما استعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها، بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومديرية الأمن العام، لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة وأثناء أداء النسك في المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.

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رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.

الكلمات الدلالية:
أمن الحج الحج موسم الحج وزارة الداخلية وزير الداخلية

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