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تنبيه من الأرصاد بشأن حالة الطقس على “منى وعرفات” حتى التاسعة مساءً
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تنبيه من الأرصاد بشأن حالة الطقس على “منى وعرفات” حتى التاسعة مساءً

تنبيه من الأرصاد بشأن حالة الطقس على “منى وعرفات” حتى التاسعة مساءً

تنبيه من الأرصاد بشأن حالة الطقس على “منى وعرفات” حتى التاسعة مساءً
٠٢:١٧:١٣ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومشاعر “منى – عرفة – مزدلفة “، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.

 

مشاعر منى وعرفات:

كما تشمل عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة جدة ورابغ والقنفذة ،والليث و الأجزاء الساحلية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

توجيهات خلال الصيف:

وأمس وجه أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عدة توجيهات مهمة للجميع خلال فصل الصيف.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه خلال فصل الصيف هناك عدد من التوجيهات والنصائح التي ينبغي على الجميع الاهتمام بها، وهي:

1 – الإكثار من شرب كميات من الماء.

2 – المبالغة في تغطية الجسم بأقمشة خفيفة وبيضاء.

3 – عدم التواجد في العراء عندما يكون الظل أقصر من الطول.

4 – عدم وضع الأطفال داخل السيارة والنوافذ المغلقة والمكيف لا يعمل.

5 – عدم وضع أي أطعمة أو علب غازية أو ولاعات، أو أي أجهزة إلكترونية تحميل بطاريات في السيارة المتوقفة تحت الشمس.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد العاصمة المقدسة حالة الطقس عرفات مشاعر منى

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