على طريقة نجاسة دم البرغوث.. أمريكا تحرم البيتزا وتبيح عبادة الشيطان وخروج الشواذ عرايا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تعيش الولايات المتحدة حالة من التخبط ، حيث تسمح بقوانين تدعم الشواذ وتؤيد عبادة الشيطان والكفر بالرحمن، في الوقت الذي تمنع فيه المباحات.

كان آخر هذه الغرائب ما أصدرته بلدية نيويورك حول تحريم البيتزا بزعم أن الحطب مدمر للبيئة، وهي تعيدنا وتذكرنا بمن سأل عن حكم دم البرغوث وفي نفس الوقت لم يردعه ذلك أن يشارك في قتل الصحابي “الحسين بن علي”- رضي الله عنهما-.

تجريم البيتزا في نيويورك:

وكان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق ما قامت به بلدية نيويورك بحظر البيتزا المصنوعة في أفران الحطب (لأنها تدمر البيئة).

ويظهر الفيديو خروج شخص غاضب قائلا : “إنكم سمحتم بخروج الشواذ عرايا أمام أطفالنا ولدينا أعلى معدل جريمة وتهتمون بالمهاجرين وتتجاهلون المواطنين”.

كما يظهر الفيديو أيضا قيامه بإلقاء قطع البيتزا بحضور الشرطة على مبنى البلدية اعتراضاً على سياساتهم.

عبدة الشيطان في أمريكا :

وكانت تقارير قد كشفت أيضا عن الحالة التي تعيشها أمريكا من الداخل من كفرها بالنعم مرورا بانتشار المخدرات، حتى وصلت إلى عبادة الشيطان والكفر بالرحمن.

وفي فندق ماريوت وسط مدينة بوسطن الأمريكية أقيم ، أكبر تجمع لعبدة الشيطان في العالم على الإطلاق.

وبحسب تقرير تشرته “بي بي سي”، يقول أحد عبدة الشيطان الذي وافق على السماح بمشاهدة مراسم احتفالهم، إن المشاركين لا يملكون أسماء ولا ينبغي لأحد أن ينادي أحد باسمه.

وكشف التقرير أنهم كانوا يرتدون عباءة بطول الأرض ومقنعين، وكانت أيديهم مقيدة بالحبال، حيث يتم إلقاء الشخص الذي يريد عبادة الشيطان كي يتم تحريره من نفسه.

اكتظاظ الشوارع بالمشردين:

وفي ديسمبر الماضي وثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعتبر من أغنى ولاية في أمريكا، وتسمى الولاية الذهبية.

وتداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع الفيديو، الذي يوضح انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وكشف الفيديو، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

طلاب بأسماء الحيوانات:

و في وتيرة تهاوي وانحدار الغرب الأخلاقي تزايد أعداد الطالبات والطلاب في بريطانيا، الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم ليسوا بشر بل قطط وخيول وديناصورات، ويتوجب على المعلمين معاملتهم حسب توجهاتهم التي يريدون دون إبداء معارضة.

وكانت معلمة في مقاطعة ويلز وجهت سؤالا فأجابت طالبة “مياو مياو” لأنها ترى بأنها قطة والمعلمة لا يمكنها ردع هذا الفعل حسب لائحة التعليمات.

بينما ارتدى أحد الطلاب عباءة سوداء عليها دائرة بيضاء وعرّف نفسه بأنه “قمر” وعلى المعلمين تقبّل ذلك دون نقد أو سخرية.

يأتي هذا في الوقت الذي يتوجب على المعلمين عدم إبداء أي انزعاج من هذا السلوك لأنه سيعتبر تمييز ضد رغبات الغير وفي بعض الأحيان يتوجب عليهم توفير حاويات مخصصة لفضلات الحيوانات للطلاب الذين يرون أنهم قطط أو كلاب.

ونقلت تقارير عن “تريسي شو” وهي امرأة تعمل في (منظمة حماية أطفال المدارس) قولها : المدرسة التي تعاقب الطلاب الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم حيوانات تنتهك حقوق الطفل وبذلك ستكون المدرسة مكان غير آمن للصغار.

وبحسب التقرير، فإن المعلمين يضطرون إلى مجاراة الطلاب والانصياع لما “يحدده” الطفل لأنه سيتم تهميش المعلم الذي يرفض هذه العقيدة الجديدة وقد ينتهي به الأمر إلى فقدان حياته المهنية، بحسب مزاعمهم.

اقرأ أيضا:

بريطانيا تتحول لأمة مهزومة.. “كفر بالنعم وانتهاك للمنازل وفوضى بالشوارع”