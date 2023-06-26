في يوم التروية وبمشعر منى.. شبكة الجيل الخامس تسجل نموا بنسبة 196 %

تواصل – واس:

سجلت شبكة الجيل الخامس من stc في يوم التروية ارتفاعاً في حجم الاستخدام بنسبة 196% ، مقارنة بموسم الحج العام الماضي.

شبكة الجيل الخامس

فيما سجلت ولأول مرة في تاريخ الحج ارتفاعاً في استخدام شبكة الجيل الخامس والرابع في مشعر منى بأكثر من 99% من مجموع حركة الانترنت.

ويأتي ذلك نتيجة لأعمال التوسعة التي أجرتها مجموعة stc على شبكة المشاعر المقدسة و رفع كفاءتها بما يتواكب مع زيادة أعداد ضيوف الرحمن حيث انعكس ذلك على حجم استخدام البيانات في مشعر منى الذي سجل ارتفاعاً بأكثر من 70% مقارنة بالعام الماضي بلغ نمو الجيل الخامس منها أكثر من 196% في ساعات الذروة نتيجة ضخ الاستثمارات في توسعة الجيل الخامس بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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وسجل يوم التروية ارتفاعاً في أعداد مستخدمي شبكة stc بلغ 90% مقارنة بالعام الماضي فيما سجل عملاء التجوال الدولي على شبكة stc أكثر من 121% عن العام الماضي.

وفي الخدمات الصوتية في يوم التروية فقط سجلت الشبكة في منى أكثر من 31%مقارنة بالعام الماضي. وحرصاً من الشركة على رفع تجربة المستخدم فقد استطاعت من رفع حصة الحركة الصوتية عبر الجيل الرابع هناك أكثر من 75% من حجم الحركة الصوتية في منى.

عمليات تحديث وترقية

وخصت stc مشعر منى بتركيب 78 محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس من أصل 155 محطة في المشاعر المقدسة. فيما حققت مواقع شبكة الجوال من الجيل الخامس في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، نمواً بنسبة تقارب 30% في موسم الحج 1444 ليبلغ 1084 موقعاً، مقارنة بـ 836 موقعاً العام الماضي، بزيادة قدرها 248 موقعاً.

كما جرت إضافة 108 مواقع تدعم شبكة الجيل الخامس. وجاءت عمليات التحديث والترقية التي أجرتها stc في إطار اهتمامها بريادة تقنيات وشبكات الجيل الخامس وتقديم تجربة رقمية سلسة لضيوف الرحمن.

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