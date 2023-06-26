حريق ضخم يلتهم أحد أبراج عجمان في الإمارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اندلاع حريق ضخم في أحد أبراج عجمان في الإمارات العربية المتحدة.

حريق في عجمان

ووثق المقطع، تصاعد ألسنة اللهب، وأعمدة الدخان من أحد الأبراج في عجمان، فيما هرعت فرق الإطفاء لمباشرة الحريق.

وفي سياق موازٍ، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام كويتية، تعامل فرق الإطفاء مع حريق شاحنة ديزل في منطقة الشويخ الصناعية، حيث تحاول السيطرة على النيران وتسرب الديزل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته القبس الكويتية، ألسنة النيران وسحب الدخان قد غطت السماء والطريق السريع الذي وقع عليه الحادث.

وزير الداخلية الكويتي:

من جانبه وجه وزير الداخلية الكويتي الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم بمكافحة حريق الشاحنة على طريق جسر الغزالي.

ووجه الجهات المعنية لإصدار التوصيات والقرارات لعدم تكرار حوادث مماثلة.

كما أشاد بالجهود والأعمال البطولية التي قاموا فيها من خلال مكافحتهم الحريق وسرعة إخماده وتأمين المباني المجاورة للحريق.

بينما طالب رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد بالتنسيق لتنظيم عملية تنقل شاحنات ونقل البضائع التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وقت الذروة.

حريق في مصنع بالكويت:

وقبل أيام نشرت وسائل إعلام كويتية، فيديو وثق حريق هائل في كميات كبيرة من إطارات السيارات على طريق السالمي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية حينها ، أن 4 فرق إطفاء انطلقت للسيطرة على الحريق، والذي تمكنت من إخماده عقب جهود كبيرة.

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