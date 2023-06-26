5 مميزات تنافسية.. كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن عن فتح باب التقدم لحملة الثانوية

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أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران (التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) عن فتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة.

وذلك في برنامج دراسة مرحلة (البكالوريوس) للعام 1445هـ المنتهي بالتوظيف في الوحدات التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ.

– حاصل على شهادة الثانوية (علوم طبيعية) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن (90%).

– أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية خلال آخر ثلاث سنوات (1442/1441هـ، 1443/1442هـ، 1444/1443هـ).

– تكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (23) عام عند تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي لا يقل عن (65%) كحد أدنى.

– أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لنفس الأسباب من كلية أخرى.

– يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

– الحصول على نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن (50) أو (IELTS) بدرجة لا تقل عن (3.5) أو توفل بدرجة لا تقل عن (32) أو توفل CPT بدرجة لا تقل عن (97) أو توفل PBT بدرجة لا تقل عن (4.3).

– إجتياز الفحص الطبي المعتمدة لدى الهيئة.

التخصصات المتاحة للطلاب:

– العلوم الطبية التطبيقية

– علوم المختبرات الإكلنيكية

التخصصات المتاحة للطالبات:

– التمرض

– علوم المختبرات الإكلنيكية

– العلوم الطبية التطبيقية

المزايا:

– برنامج بكالوريوس (منتهي بالتوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة).

– مكافأة مالية شهرية قدرها (1,000) ريال.

– توفير السكن حسب الإمكانية.

– توفير الوجبات الغذائية حسب الإمكانية.

– توفير العلاج المجاني.

الوثائق المطلوبة عند التقديم:

– استمارة الثانوية العامة الأصل وصورتين مصدقة منها.

– ثلاث صور واضحة من البطاقة الشخصية (مع إحضار الأصل للمطابقة لاحقاً).

– صورتين من دفتر العائلة (مع إحضار الأصل للمطابقة لاحقاً).

– صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة ونتيجة اختبار التحصيل الدراسي العلمي واختبار اللغة الإنجليزية.

– (6) صور شخصية حديثة ملونة مقاس 4 في 6 (يشترط للفتيات أن تكون الصورة بالحجاب الإسلامي).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1444/12/21هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/25هـ.

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