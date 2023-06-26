شؤون الحرمين تطلق مبادرة “البطاقة التعريفية الصحية” في الحج

تواصل – واس:

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للوقاية الرعاية الصحية، مبادرة البطاقة التعريفية الصحية، وهي إحدى برامج الإدارة الصحية في موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ .

وتهدف مبادرة البطاقة التعريفية الصحية، إلى المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

مبادرة البطاقة التعريفية الصحية

وأوضح مدير عام الوقاية والرعاية الصحية بالرئاسة حسن السويهري أن إطلاق مبادرة البطاقة التعريفية الصحية بالمسجد الحرام سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة حجاج بيت الله حيث يتم أخذ العلامات الحيوية وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسجيل معلوماتهم الصحية ليتسنى للفرق الصحية تقديم الخدمات الصحية لهم.

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ويتم تعبئة البطاقات بشكل فوري وتسليمها للمستفيد وأيضاً يمكن الحصول عليها إلكترونيا حيث يقوم ضيف الرحمن بإدخال بياناته إلكترونياً من خلال الباركود الموجود في مقر المبادرة ويقوم فريق عمل المبادرة بتجهيزها وإرسالها على إيميل المستفيد مباشرة.

معلومات تعريفية وصحية أساسية

وأكد السويهري أن البطاقة تشمل معلومات تعريفية وصحية أساسية كالاسم والعمر والجنسية وفصيلة الدم ورقم تواصل لقريب يتم التواصل معه للحالات الطارئة-لا سمح الله- وتسجيل الأمراض المزمنة ليجد الرعاية الصحية اللازمة بالمراكز الصحية أو الفرق الميدانية بشكل أسرع ويعمل على المبادرة فريق ميداني على مدار الساعة وبمشاركة كادر طبي من غوث التطوعي الصحي، بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة لضيف الرحمن وأن يتمكن من أداء نسكه بكل يسر وسهولة.

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