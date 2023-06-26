مواقيت الصلاة يوم عرفة.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم عرفة الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 27 يونيو 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:05 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:13
المدينة – 4:04
الرياض – 3:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
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