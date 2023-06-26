مواقيت الصلاة يوم عرفة.. 15 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم عرفة الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 27 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:16 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:07، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:05 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:13

المدينة – 4:04

الرياض – 3:36

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

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