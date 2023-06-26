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إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي بأسواق القصيم

إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي بأسواق القصيم

إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي بأسواق القصيم
١٢:٢٨:٥٥ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تشهد أسواق الماشية في منطقة القصيم نشاطاً ملحوظاً مع قُرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مثالية وسط تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.

أسواق الماشية بالقصيم:

ورصدت “واس” خلال جولتها الميدانية بأسواق الماشية في المنطقة توافد العديد من المواطنين والمقيمين لشراء أضاحيهم قبل ذروة السوق.

ويعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم على تقديم العديد من الخدمات بأسواق الماشية.

ويتابع عدد الأضاحي الواردة للأسواق, وتقديم خدمات التنظيم الإرشادي للباعة ومرتادي السوق, والإرشاد البيطري التوعوي, والكشف الظاهري لسلامة الأضاحي, والتعقيم والتطهير المستمر لأحواش الماشية.

أسواق المدينة المنورة:

فيما شهد سوق الماشية في المدينة المنورة نشاطاً ملحوظاً مع قُرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.

ووثقت جولة ميدانية بالسوق توافد العديد من المواطنين والمقيمين رغبةً في شراء أضاحيهم قبل ذروة السوق.

كما تفاوتت الأسعار على حسب نوع الأضحية، حيث تراوحت أسعار “النجدي” من ١٦٠٠ إلى ٢٥٠٠ ريال، فيما تراوحت أسعار “الحري” من ١٥٠٠ إلى ٢٤٠٠ ريال.

وتراوحت أسعار “السواكني” من ١٢٠٠ إلى ١٤٠٠ ريال، بالإضافة إلى “النعيمي” الذي تراوحت أسعاره من ١٦٠٠ إلى ٢٣٠٠ ريال، فيما تراوحت أسعار الإبل ما بين ٣٥٠٠ إلى ٨٠٠٠ ريال.

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