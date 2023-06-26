ماذا جري في الظلام؟.. وزير الداخلية الكويتي يكشف مفاجأة عن احتراق شاحنة الديزل

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام كويتية معلومات، تم الحصول عليها من وزير الداخلية الكويتي بشأن احتراق سيارة الديزل.

احتراق سيارة ديزل بالكويت:

وبحسب ما ذكرته صحيفة النهار الكويتية عن مصادر تواصلت مع وزير الداخلية الكويتي، فإنه تم فتح تحقيق في حادثة احتراق شاحنة الديزل، وهناك تحريات حولها ومن ورائها.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشاحنة التي اشتعلت كانت محملة بـ “ديزل مسروق”.

وزير الداخلية الكويتي:

وقبل ساعات وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام كويتية تعامل فرق الإطفاء مع حريق شاحنة ديزل في منطقة الشويخ الصناعية، حيث تحاول السيطرة على النيران وتسرب الديزل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته القبس الكويتية، ألسنة النيران وسحب الدخان قد غطت السماء والطريق السريع الذي وقع عليه الحادث.

من جانبه وجه وزير الداخلية الكويتي الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم بمكافحة حريق الشاحنة على طريق جسر الغزالي.

ووجه الجهات المعنية لإصدار التوصيات والقرارات لعدم تكرار حوادث مماثلة

كما أشاد بالجهود والأعمال البطولية التي قاموا فيها من خلال مكافحتهم الحريق وسرعة إخماده وتأمين المباني المجاورة للحريق.

بينما طالب رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد بالتنسيق لتنظيم عملية تنقل شاحنات ونقل البضائع التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال وقت الذروة.

حريق في مصنع بالكويت:

وفي سياق آخر، نشرت وسائل إعلام كويتية قبل أيام، فيديو وثق حريق هائل في كميات كبيرة من إطارات السيارات على طريق السالمي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية حينها ، أن 4 فرق إطفاء انطلقت للسيطرة على الحريق، والذي تمكنت من إخماده عقب جهود كبيرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في مصنع إعادة تدوير الإطارات على طريق السالمي.

وقد تم توجيه 4 فرق إطفاء الى موقع الحريق وعند وصول الفرق تبين أنه حريق على مساحة 2000 متر مربع .

كما أن سرعة وصول فرق الإطفاء حالت دون انتشار الحريق إلى باقي الإطارات الموجودة في الموقع وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه ولم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

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