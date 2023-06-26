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لغير الحاج.. الخثلان يحذر من حديث متداول بين الناس عن الذكر والدعاء ليلة عرفة
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لغير الحاج.. الخثلان يحذر من حديث متداول بين الناس عن الذكر والدعاء ليلة عرفة

لغير الحاج.. الخثلان يحذر من حديث متداول بين الناس عن الذكر والدعاء ليلة عرفة

لغير الحاج.. الخثلان يحذر من حديث متداول بين الناس عن الذكر والدعاء ليلة عرفة
١٢:٢٩:٠٠ ص، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذر الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، من حديث متداول بين الناس يفضي إلى ترك الذكر والدعاء ليلة عرفة لغير الحاج.

الذكر والدعاء ليلة عرفة:

وقال الشيخ الخثلان في حديثه عن الأعمال التي تشرع في ليلة عرفة إن هناك حديثا متداولا بين بعض الناس من أن الدعاء من عصر يوم عرفة أو بقاء المرأة في مصلاها تدعو وتذكر في هذه الليلة “بدعة”.

وأوضح الشيخ الخثلان أن هذا الكلام الذي يتم تردده من خلال مقاطع قديمة “غير صحيح”.

وتساءل الشيخ الخثلان عن مروج هذا الكلام قائلا :” ماذا يريد من الناس صاحب هذه المقولة.. هل يريد أن يُخْلي المساجد من الناس ليلة عرفة؟”.

ونوه أيضا أن ليلة يوم عرفة ويومه، هي من أيام العشر التي يشرع فيها الذكر والدعاء والتقرب إلى الله.

التصوير في الحج:

كما أجاب الخثلان في مقطع فيديو آخر عن سؤال يستفسر فيه صاحبه:” ما توجيهكم لبعض الحجاج الذين ينشغلون بالتصوير؟ وهل يتعارض ذلك مع الإخلاص؟”.

وكان الجواب من الشيخ الخثلان أن هذا فيه تفصيل :” خاصة إذا كان مبالغا فيه لأن بعض الناس يحضر للحج وكأنه في رحلة سياحية ويصور كل شيء”.

وأوضح الشيخ الخثلان أن البعض يبالغ لدرجة أنه يصور سعيه بين الصفا والمروة، منتبها الحاج أنك أتيت بفضل من الله وتوفيق لبيته الحرام، وليس لتصوير كل شيء لأن هذا يتعارض مع الإخلاص خاصة في عرض كل حركاتك للناس.

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اخبار السعودية الحج الخثلان ليلة عرفة مناسك الحج

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