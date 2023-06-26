الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. انشطار سيارة نصفين تقلّ 4 أربعة طلاب بكلية الشرطة في مصر
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شاهد.. انشطار سيارة نصفين تقلّ 4 أربعة طلاب بكلية الشرطة في مصر

شاهد.. انشطار سيارة نصفين تقلّ 4 أربعة طلاب بكلية الشرطة في مصر

شاهد.. انشطار سيارة نصفين تقلّ 4 أربعة طلاب بكلية الشرطة في مصر
١١:١٢:٤٥ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت مصر حادثًا مروعًا مساء اليوم الإثنين، على أحد الطرق السريعة ما أدى إلى نشطار المركبة نصفين.

وفاة طالب

وفي التفاصيل، فقد ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع حادث مروع على طريق القاهرة- السويس، ما أسفر عن مصرع طالب بكلية الشرطة، وإصابة 3 آخرين من زملائه.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب ومتوفى بمنزل كوبري جاردينيا اتجاه كوبري الجيش بطريق السويس.

اصطدم بعمود خرساني

على الفور انتقل رجال المرور والإسعاف والقيادات الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة بعمود خرسانى بمنتصف الطريق اتجاه مصر الجديدة، وانشطرت السيارة إلى نصفين، وتبين بالفحص مصرع طالب واصابة 3 آخرين، وجار نقل الضحايا.

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الكلمات الدلالية:
انشطار سيارة حادث سيارة طلاب كلية الشرطة مصر

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