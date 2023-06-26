بايدن يتبرأ من “تمرد” فاغنر على بوتين: ليس لنا يد

تواصل – فريق التحرير:

تبرأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المشاركة في “تمرد” قوات فاغنر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

صراع داخلي

وقال بايدن الاثنين، في البيت الأبيض: “أوضحنا أننا لم نشارك في الأحداث التي جرت في روسيا يومي الجمعة والسبت. لا علاقة لنا بهذا. لقد كان هذا جزءا من صراع النظام الروسي الداخلي”.

مواصلة دعم أوكرانيا

في الوقت نفسه، قال إن واشنطن، بغض النظر عن التطورات الأخرى في روسيا، ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا. وأشار بايدن إلى أنه لفت انتباه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ذلك في محادثة هاتفية بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بايدن، كانت الولايات المتحدة مستعدة لعدة سيناريوهات.

كما أعلن بايدن عن عزمه إجراء مشاورات هاتفية جديدة مع زعماء غربيين آخرين بشأن الوضع في روسيا.

وفي وقت سابق، كشف الكرملين تفاصيل الصفقة التي تمت بين السلطات الروسية ومجموعة فاغنر بواسطة رئيس بلاروسيا، لوقف الحرب وانسحابها من المواقع الروسية.

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صفقة انسحاب قائد فاغنر:

ونرصد لكم أبرز نقاط الاتفاق كما أوردتها وسائل إعلام في أنباء عاجلة،.. الكرملين:

– سيتم إنهاء القضية الجنائية ضد قائد “فاغنر” وسيغادر إلى بيلاروس

– مقاتلو “فاغنر” الراغبون في توقيع عقود مع وزارة الدفاع سيتمكنون من ذلك

– محاولة التمرد في روسيا لن تؤثر على العملية الخاصة في أوكرانيا

– لا نعرف أين يوجد قائد فاغنر في الوقت الحالي

– محاولة التمرد التي شهدتها روسيا “مأساوية”

– رئيس بيلاروس لعب دور الوساطة مع مجموعة “فاغنر”

– الرئيس بوتين ينظر في إلغاء نظام عملية مكافحة الإرهاب الساري حاليا

– بوتين كان في مقر الرئاسة طوال اليوم ولم يغادر لأي منطقة

– الرئيس بوتين سيتحدث مجددا وفي وقت قريب عن الأزمة الأخيرة

– لم نتطرق لأي تغييرات في وزارة الدفاع الروسية خلال الاتفاق مع “فاجنر

– لا علم لنا بأي تغيرات في العلاقات بين بوتين ووزير الدفاع الروسي

– موسكو ممتنّة لرئيس بيلاروس على وساطته لوقف “تمرد فاغنر”

– الاتفاق مع فاغنر يهدف إلى “تجنب حمّام دم”

تصريحات زعيم فاغنر

أكد قائد قوات فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إنه سيسحب قواته ويعيدها إلى قواعدها.

وأوضح بريغوجين، في رسالة صوتية عبر قناته على تلغرام: “إنه حقناً للدماء، سأعيد قواتي إلى قواعدها”.

وساطة بيلاروسيا

من جانبه، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين أبلغه اليوم (السبت) موافقته على وقف تحركات مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إن يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات».

الاتفاق مع بوتين

وأضافت القناة أن الوساطة جرت بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت طوال اليوم. وتابعت: “ما هو مطروح الآن مقبول تماماً، حل الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي (فاغنر)”.

ودعا قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، أمس، إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعدما اتهمها بقتل عدد كبير من عناصره في قصفٍ استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتّهام نفته موسكو، مُطالبةً مقاتلي بريغوجين باعتقاله بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح.

وأعلن بريغوجين، صباح اليوم، أنه دخل مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف. بعدما تحركت قواته من الحدود مع أوكرانيا باتجاه روستوف وفورونيغ.

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