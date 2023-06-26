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هل يجب على الحاج قيام ليلة النحر؟
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هل يجب على الحاج قيام ليلة النحر؟

هل يجب على الحاج قيام ليلة النحر؟

هل يجب على الحاج قيام ليلة النحر؟
١١:٠١:٢٧ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، ما يجب على الحاج وضيوف الرحمن ليلة مزدلفة.

ليلة مزدلفة

وقال الشيخ الفوزان: “إنه لم يصح قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر في مزدلفة، وثبت عنه أنه قام وصلى الصبح وهذا ما ثبته عنه صلى الله عليه وسلم”.

يوم التروية

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الإثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم -، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).

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الكلمات الدلالية:
الحج ضيوف الرحمن ليلة مزدلفة يوم التروية

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