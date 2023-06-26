تركيب مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف لتلطيف الأجواء

تواصل – واس:

شرعت رئاسة شؤون الحرمين بتركيب مراوح رذاذ على أعمدة صحن المطاف؛لتلطيف الأجواء على الطائفين في صحن المطاف.

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تلطيف الأجواء الحارة بالحرمين الشريفين

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هذه الخدمة تسهم في تلطيف الأجواء الحارة على ضيوف الرحمن في صحن المطاف؛وذلك تجنباً لارتفاع درجة الحرارة؛ولينعم الطائفون بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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توفير الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن

وأضاف الشيخ السديس أن هذه الجهود المبذولة تأتي بمتابعة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتوفير جميع الخدمات والإمكانات البشرية والآلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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