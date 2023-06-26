ما حكم صيام يوم عرفة للحاج؟

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أوضح الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، حكم من يقوم بصيام يوم عرفة ممن يؤدي مناسك وفريضة الحج.

صيام يوم عرفة للحاج:

وفي سؤال وجه للشيخ الفوزان يقول فيه السائل :” هل يحرم على الحاج صيام عرفة”.

وأجاب الشيخ الفوزان عن السؤال، قائلا :” لا يحرم، ولكن السنة أن يكون مفطرا”.

خير الدعاء يوم عرفة:

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان في وقت سابق عن أفضل الدعاء في يوم عرفة.

وأجاب الشيخ أن ذلك ما جاء عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنه قال “خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

مشعر عرفات:

يأتي هذا في الوقت الذي أكمل فيه مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح يوم غد الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة.

وذلك للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن .

صعيد عرفات:

ويبدأ صباح غد تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

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