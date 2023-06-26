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إجراء عملية قلب مفتوح لحاج فلبيني وتمكينه من إكمال الحج

إجراء عملية قلب مفتوح لحاج فلبيني وتمكينه من إكمال الحج

إجراء عملية قلب مفتوح لحاج فلبيني وتمكينه من إكمال الحج
١٠:١٠:١٦ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تمكَّنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة – بفضل من الله – من إجراء عملية قلب مفتوح؛ لإنقاذ حياة حاج وتمكينه من إكمال الحج.

وكان الحاج قد حضر من بلاده متأملًا لتأدية مناسك الحج ساعيًا إلى تحقيق حلم عمره ،مزداناً بلباس الإحرام ، تاركًا الأهل والولد، راجيًا رحمة ربه، فداهمته ذبحة صدرية.

حاج فلبيني

وأوضحت وزارة الصحة أن الحاج الفلبيني البالغ من العمر 78 عاماً حضر إلى طوارئ مستشفى النور في العاصمة المقدسة في حالة إنقاذ حياة.

كما كان يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، الأمر الذي استدعى إسعافه فورًا وعمل اللازم له، وبالتنسيق مع الخط الساخن تم تحويل الحالة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة.

وبيَّنت الوزارة أن الوضعَ الصحي للمريض مستقرٌّ في الوقت الحالي، وسيتم نقله ضمن قافلة الصحة للوقوف في مشعر عرفات يوم عرفة لإكمال حجه.

وشكرَ الحاج الفلبيني حكومةَ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده – حفظهم الله -ومنسوبي الصحة الذين قدموا له الرعاية الطبية العالية، معبِّراً عن سعادته الكبيرة لتمكينه من إكمال مناسك الحج.

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الكلمات الدلالية:
حاج فلبيني عملية قلب مفتوح مناسك الحج وزارة الصحة

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