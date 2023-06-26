الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. انهيار عقار من 13 طابقا على السكان في دولة عربية بشكل غريب
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شاهد.. انهيار عقار من 13 طابقا على السكان في دولة عربية بشكل غريب

شاهد.. انهيار عقار من 13 طابقا على السكان في دولة عربية بشكل غريب

شاهد.. انهيار عقار من 13 طابقا على السكان في دولة عربية بشكل غريب
٠٩:٣٩:١٦ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت مدينة الإسكندرية في مصر، حادث مروع لانهيار عمارة سكنية بشكل غريب.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انشطار العمارة بشكل نصف رأسي، ما أدى إلى سقوط نصفها بشكل صادم.

قرار إزالة

وحسب وسائل إعلام محلية، يتكون عقار الإسكندرية المنهار اليوم من 13 طابقا، حيث تم تشيده منذ السبعينات.

وكان قد تم صدور قرار بإزالة الدور الأخير من عقار إسكندرية المنهار في وقت سابق، ليتم عرض عقار اسكندرية المنهار بالكامل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

محافظ الإسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن سكان عقار اسكندرية المنهار اليوم ليسوا من سكان المحافظة، بل من محافظات آخرى وجاءوا لقضاء العطلة الصيفية، ولم يخرج سوى 4 مصابين حتى الآن ونقلهم إلى مستشفي شرق المدينة ومارمرقس، وجار استكمال عمليات البحث عن الناجين والضحايا، كما تم الدفع بـ10 سيارات.

خسائر الانهيار

ونتج عن عقار اسكندرية المنهار اليوم تحطم بعض السيارات التي كانت تقف أسفل عقار الإسكندرية، فضلًا عن ضحايا موجود في أحد المحلات التجارية أسفله.

كما تسبب عقار اسكندرية المنهار اليوم في نشوب حريق في الأنقاض، أثناء عملية البحث، وتم احتواء الأمر من قبل قوات الحماية المدنية.

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الكلمات الدلالية:
انهيار عقار عقار الاسكندرية محافظة الإسكندرية مصر

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