7 تمارين تخلصك من “دهون الظهر” المزعجة

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بالرغم من أن دهون البطن هي الأكثر انتشار بين مرضى السمنة، لكن هناك دهون تتراكم على الظهر تكون أكثر إزعاجا للبعض.

موقع “ويب طب” قدم عدة وصفات للتخلص من دهون البطن خاصة ممارسة الرياضة ومنها:

1-تمرين لمس الأرض: حيث تقوم بالانحناء إلى الأمام حتى تلمس الأرض بكف اليد، ثم تقوم بالوقوف مجددًا، فيستهدف هذا التمرين مناطق البطن والظهر معا.

2- تمرين ثني الركبتين: من خلال الوقوف في وضع مستقيم، حيث تقوم بفرد الذراعين للأمام، والبدء في النزول وثني الركبتين مع الاحتفاظ بالاستقامة، ثم الوقوف مرة أخرى.

3- تمرين النوم على الظهر: بوضع اليدين أسفل الرأس، والبدء برفع الرأس تدريجيًا بقدر المستطاع، ثم النوم مرة أخرى، ويكرر هذا التمرين عدة مرات في اليوم.

4- المشي: يساعد في حرق دهون الجسم، ويفضل ممارسة المشي لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.

5- تمارين الذراعين: وذلك من خلال شد الذراعين للأمام والخلف، ولأعلى ولأسفل، ستساهم في شد العضلات وحرق دهون الظهر.

6- تمارين الخصر: تساعد تمارين البطن في شد منطقة الخصر من الأمام والخلف، حيث تساعد في حرق الدهون المتكدسة في محيط الخصر.

7- الانحناء إلى الجوانب: يساعد هذا التمرين في تحديد جوانب الجسم والتخلص من الدهون التي تظهر في منطقة أعلى السروال على الجانبين.

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