أهم 10.. الداخلية تتوعد وقفزة مفاجئة في أسعار الأضاحي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الموارد البشرية توضح شروط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط والضوابط، التي يجب أن تتوفر في عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.. المزيد هنا

متحدث الداخلية: سنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح (فيديو)

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.. المزيد هنا

تعرف على أهم المعلومات عند اختيار أضحيتك لهذا العام .. احذر شراء 4 أنواع

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنفوجراف، يبين أهم الشروط الواجب توافرها في الأضحية ، من حيث عمرها، ومواصفاتها التي تجعلها مناسبة أم لا.. المزيد هنا

لم تحدث منذ 50 عاما.. قفزة غير متوقعة لأسعار الأضاحي بسوق حفر الباطن

وثق مقطع فيديو ردود فعل صادمة لأهالي حفر الباطن، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، والتي وصفها أحد الأهالي بأنها لم تحدث منذ 50 عاما.. المزيد هنا

بعد وصوله للحج.. قصة رؤيا جعلت القسيس إبراهيم يسلم ويتبعه الآلاف (فيديو)

روى قسيس سابق من جنوب إفريقيا، قصة الرؤية التي رآها وجعلته يتحول إلى الإسلام، ويأتي بعدها بأشهر قليلة حاجًا إلى بيت الله الحرام.. المزيد هنا

أسعار الأضاحي في مكة.. تعرف على أفضل الأسواق للشراء وطريقة تجنب الغش

قبل موسم الحج بأيام عديدة، يُروّج العديد من التجار للأضاحي ويضعون أسعارًا مختلفة لها.. المزيد هنا

عاجل.. سكني يرد على تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

أعلن برنامج سكني، أن العمل لازال قائمًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وذلك ردًا على استفسارات متزايدة حول أسباب التأخير.. المزيد هنا

توضيح من التأمينات.. هل تؤثر المخالفات المرورية على راتب التقاعد؟

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأثر صرف راتب التقاعد بالمخالفات المرورية المستحقة على المستفيد.. المزيد هنا

استعدادات غير مسبوقة.. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. المزيد هنا

بسعر 690 ريالاً وخدمة توصيل وذبح وتقطيع.. 3 متاجر لبيع أضاحي العيد بالمملكة

تقدم الكثير من المتاجر في المملكة خدمة بيع الأضاحي وذبحها وتقطيعها أيضًا وذلك بأسعار جيدة.. المزيد هنا