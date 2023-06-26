الزمازمة: نستهدف توزيع 180 مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

أنهت شركة الزمازمة من أعمال المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام.

وقدمت الشركة، خدمات السقيا لجميع حجاج الخارج القادمين لأداء مناسك الحج خلال فرق ميدانية وتقنيات حديثة تهدف إلى توفير وإيصال ماء زمزم المبارك لمساكن ضيوف الرحمن داخل مكة المكرمة طيلة فترة وجود الحجاج بمكة المكرمة.

سقيا ضيوف الرحمن

وأوضح المشرف العام على أعمال الحج في شركة الزمازمة ريان زمزمي، أن استعدادات شركة الزمازمة تبدأ بعد انتهاء الحج العام الماضي.

وذلك من خلال العديد من الاجتماعات الدورية وورش العمل لوضع تصور يهدف لمواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة العمل وتجويدها لخدمة ضيوف الرحمن وضمان توفير مياه زمزم لضيوف الرحمن من خلال التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المدربة على تنفيذ الخطط الموضوعة من مجلس الإدارة، وتم تعيين قرابة ١٢٣٧ موظفًا وموظفةً لتنفيذ الخطة التشغيلية.

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وأشار إلى أن شركة الزمازمة تعمل وفق رؤية لتقديم خدمات سقيا ضيوف الرحمن من خلال عمل مؤسسي يضاهي الكيانات الكبرى التي تخدم ضيوف الرحمن، مع مواكبة المستجدات التقنية والطرق الحديثة في تعبئة وتوزيع مياه زمزم من خلال برنامج التحول الرقمي والالتزام بالجودة والتكيف مع المتغيرات بجهود وكوادر وطنية مؤهلة.

وكانت البداية من خلال منصة زمزم الإلكترونية التي تهدف إلى توفير وإيصال مياه زمزم لمساكن الحجاج دون انقطاع من خلال منظومة تقنية ومتابعة للكوادر البشرية المدربة على تفعيلها وفق أعلى معايير الجودة ، إضافة إلى الكثير من الخدمات الميدانية والمعدات التي تسهم في تجويد وتيرة العمل اليومي.

وبيَّن أن الشركة تستهدف خدمة مليوني حاج لهذا العام وفقًا للخطة التشغيلية لشركة الزمازمة وتوزيع ما يقارب 180 مليون عبوة ماء زمزم منذ لحظة وصول الحجاج، من خلال 9 مراكز خدمة ميدانية في مكة المكرمة وأكثر من 1237 عنصرًا بشريًّا مؤهلًا ومدربًا تدريبًا عاليًا، إضافة إلى وجود أسطول من الشاحنات بلغ 137 شاحنةً لتغطية الطلب لمياه زمزم على مدار الساعة، مع متابعة دورية وجولات ميدانية على جنيع محاور الخدمات، لضمان الريادة والاتقان وفق عمل مؤسسي منظم وفي زمن قياسي.

تقنيات وكوادر بشرية مدربة

إضافة إلى إدارة المواد والإمداد التي تعمل على أحدث التقنيات والكوادر البشرية المدربة؛لضمان وصول ماء زمزم لضيوف الرحمن بجودتها دون تأثر من النقل والعوامل الخارجية، و20 إدارة ووحدة مساندة يتم العمل فيما بينها من خلال التقنيات الحديثة؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف وسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة في العمل،وجميع العاملين في الشركة من القيادة العليا وصولاً إلى العاملين الميدانيين يعملون كفريق واحد همهم الأول رضى ضيوف الرحمن والتشرف بخدمتهم.

وتعد خدمة ضيوف الرحمن ورضاهم من أهم أهداف شركة الزمازمة في الحج، حيث تقوم فرق العمل باستقبال ضيوف الرحمن في مراكز التوجية، وإيصال ماء زمزم المبارك لمساكن ضيوف الرحمن داخل مكة المكرمة طيلة فترة وجودهم بمكة المكرمة ،وتوديع الحجاج بعد إنهاء مناسكهم في مراكز التفويج ، وتقديم الخدمات الإضافية لمن يرغب من المؤسسات والشركات العاملة في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

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