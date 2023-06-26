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خارج المملكة للعلاج لعدة شهور.. كيف يتم حساب الدعم  في حساب المواطن
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خارج المملكة للعلاج لعدة شهور.. كيف يتم حساب الدعم  في حساب المواطن

خارج المملكة للعلاج لعدة شهور.. كيف يتم حساب الدعم  في حساب المواطن

خارج المملكة للعلاج لعدة شهور.. كيف يتم حساب الدعم  في حساب المواطن
٠٩:٠٧:٢٨ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن من يكون بالخارج لأجل العلاج ويستغرق عدة شهور وكيف يتم احتسابها لأجل استحقاق الدعم.

تأثير التقرير الطبي في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” اللي خارج المملكة  للعلاج ومخصوم عليه لحوالي ستة أشهر هل يستطيع إرسال تقرير طبي لضمان ولحساب المواطن .. أفيدوني وفقكم الله”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين قائلا :” أهلا بك.ز  يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

كيفية تجديد عقد الإيجار:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن قرب انتهاء عقد الإيجار، ومدى تأثيره على استحقاق الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا: ” عقد إيجار الوالد أوشك على الانتهاء في تاريخ 7/ 7.. هل يتم الإضافة تلقائي تجديد؟”.

وجاء الرد : ” في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء يجب التوجه للبوابة الإلكترونية واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأوضح أنه  سيتم التحقق من عقد الإيجار عبر منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمه حذفه.

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الكلمات الدلالية:
الدعم العلاج تقرير طبي حساب المواطن خارج المملكة خدمة المستفيدين

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