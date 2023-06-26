الحج: اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بنسبة 65 %

تواصل – فريق التحرير:

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج د.عايض الغوينم، مساء اليوم الإثننن، أن خدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق ديني ووطني، وتشكل أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة.

وصول الحجاج إلى مشعر منى

وأضاف الغوينم، خلال المؤتمر الصحفي لحج 1444 هـ – 2023 ، أنه تم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بنسبة 65 %.

وأشار وكيل وزارة الحج، إلى أن التقارير تفيد أن جودة الهواء في العاصمة المقدسة عالية، مما مكن من استفادة الحجاج من المشاريع التحولية التي أقرتها رؤية المملكة 2030.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.

فرض طوق أمني

وأضاف الشلهوب، المؤتمر الصحفي لحج 1444 هـ – 2023 مـ، أنه تم فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج.

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وأضاف متحدث وزارة الداخلية: “تم ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الحج في مداخل مكة المكرمة، وسنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح”.