الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
متحدث الداخلية: سنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح (فيديو)
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متحدث الداخلية: سنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح (فيديو)

متحدث الداخلية: سنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح (فيديو)

متحدث الداخلية: سنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح (فيديو)
٠٨:٢١:١٩ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة.

فرض طوق أمني

وأضاف الشلهوب، المؤتمر الصحفي لحج 1444 هـ – 2023 مـ، أنه تم فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج.

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وأكد متحدث وزارة الداخلية: “تم ضبط عدد من المخالفين لأنظمة الحج في مداخل مكة المكرمة، وسنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح”.

اكتمال نقل الحجاج

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى اكتمال نقل الحجاج من مكة إلى مشعر منى استعدادا لتصعيدهم إلى عرفة.

الالتزام بالتعليمات

وتابع العقيد طلال الشلهوب أن نجاح الخطط يتطلب مشاركة الجميع في الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج.

وتعقد وزارة الداخلية في تمام الساعة 7:45مساءً من أيام 8-9-10 من ذي الحجة الموافق 26-27-28 يونيو؛ المؤتمر الصحفي اليومي للحج لعام 1444-2023.

مؤتمر صحفي للحج

ويشارك في المؤتمر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة وكيل وزارة الحج لشؤون الحج د. عايض الغوينم.

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