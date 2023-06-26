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الأعلى منذ 5 سنوات.. ارتفاع وفيات عدوى الإنفلونزا في إنجلترا
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الأعلى منذ 5 سنوات.. ارتفاع وفيات عدوى الإنفلونزا في إنجلترا

الأعلى منذ 5 سنوات.. ارتفاع وفيات عدوى الإنفلونزا في إنجلترا

الأعلى منذ 5 سنوات.. ارتفاع وفيات عدوى الإنفلونزا في إنجلترا
٠٨:١٤:٣٨ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أظهرت بيانات رسمية في إنجلترا اليوم، أن متوسط عدد الوفيات المفرطة المرتبطة بعدوى الإنفلونزا ارتفعت لأعلى مستوى منذ خمس سنوات.

وفيات عدوى الإنفلونزا:

ووفقاً لبيانات أولية نشرتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، فإن عدد الوفيات المفرطة المرتبطة بعدوى الإنفلونزا كانت أعلى بنحو ألف حالة، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة للوباء.

وأوضح استشاري الأوبئة في وكالة الأمن الصحي، الدكتور كونال واتسون، في بيان أن أفضل طريقة للحماية ضد الإصابة بالإنفلونزا هي الحصول على اللقاح قبل فصل الشتاء.

وأشار إلى توفر أدلة واضحة على أن الحماية التي توفرت من خلال برنامج تطعيم الموسم الماضي ساعدت في منع حدوث شتاء أسوأ بكثير هذا العام.

وكشفت الدراسات أن التطعيم يقلل من خطر دخول المستشفى بسبب الإنفلونزا بمقدار الربع في البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، والثلث في البالغين الآخرين ويقلل من خطر الإصابة بنسبة الثلثين عند الأطفال، هذا بالإضافة إلى الحماية الجماعية التي يحصل عليها الجميع بسبب تلقي اللقاحات.

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إنجلترا ارتفاع عدوى الإنفلونزا وفيات

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