الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توكلنا: 3 خطوات لاستعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول للمشاعر المقدسة
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توكلنا: 3 خطوات لاستعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول للمشاعر المقدسة

توكلنا: 3 خطوات لاستعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول للمشاعر المقدسة

توكلنا: 3 خطوات لاستعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول للمشاعر المقدسة
٠٨:١٤:٥٧ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد تطبيق توكلنا، أنه يمكن استعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول إلى المشاعر المقدسة عبر المحفظة الرقمية في توكلنا خدمات.

وتشمل خطوات الاستفادة من الخدمة:

– الدخول لتطبيق توكلنا

– بعد الدخول إلى المحفظة الرقمية يتم قراءة بطاقة تصاريح المركبات من قائمة وثائق التنقل

– بعد الضغط على بطاقة تصريح التنقل يتم قراءة البطاقة ورمز الاستجابة السريعة

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“توكلنا” يتيح خدمة استعراض الوكالات المسجلة بوزارة العدل

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة لدى وزارة العدل من خلال التطبيق.

طريقة الوصول للخدمة

– الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات واختيار لوحة البيانات

– الدخول إلى خدمة صكوكي حيث ستظهر الصكوك المسجلة لديه

– اختيار الصك المراد استعراضه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به

– يمكن حفظ وثيقة الصك ومشاركتها من خلال أيقونة المشاركة أعلى الصفحة

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مزايا الخدمة

• سهولة الوصول واستعراض الصكوك

• إمكانية مشاركة الصكوك وحفظها بصيغة pdf

وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، إمكانية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية، عبر خدمة سيرتي، والرمز المرئي لها عبر تطبيق توكلنا خدمات.

وفي تغريدة عبر حساب “توكلنا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشارت أن خاصية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية تتيح للمستخدم إمكانية حفظ ومشاركة الوثيقة والرمز المرئي من خلال تطبيق توكلنا خدمات.

طريقة مشاركة الوثيقة:

1-  من الصفحة الرئيسية للخدمة يتم اختيار عرض الوثيقة.

2- يتم استعراض بيانات وثيقة السيرة الذاتية الخاصة بك.

3- يمكن حفظ ومشاركة الوثيقة ورمز الوثيقة من خلال أيقونة المزيد أعلى الصفحة.

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عبر 3 طرق.. كيفية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية في “توكلنا”

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