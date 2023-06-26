توكلنا: 3 خطوات لاستعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول للمشاعر المقدسة
تواصل – فريق التحرير:
أكد تطبيق توكلنا، أنه يمكن استعراض تصاريح المركبات والاستفادة منها في الدخول إلى المشاعر المقدسة عبر المحفظة الرقمية في توكلنا خدمات.
وتشمل خطوات الاستفادة من الخدمة:
– الدخول لتطبيق توكلنا
– بعد الدخول إلى المحفظة الرقمية يتم قراءة بطاقة تصاريح المركبات من قائمة وثائق التنقل
– بعد الضغط على بطاقة تصريح التنقل يتم قراءة البطاقة ورمز الاستجابة السريعة
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وفي وقت سابق، أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بيانات الصكوك الموثقة لدى وزارة العدل من خلال التطبيق.
طريقة الوصول للخدمة
– الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات واختيار لوحة البيانات
– الدخول إلى خدمة صكوكي حيث ستظهر الصكوك المسجلة لديه
– اختيار الصك المراد استعراضه لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة به
– يمكن حفظ وثيقة الصك ومشاركتها من خلال أيقونة المشاركة أعلى الصفحة
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مزايا الخدمة
• سهولة الوصول واستعراض الصكوك
• إمكانية مشاركة الصكوك وحفظها بصيغة pdf
وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، إمكانية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية، عبر خدمة سيرتي، والرمز المرئي لها عبر تطبيق توكلنا خدمات.
طريقة مشاركة الوثيقة:
1- من الصفحة الرئيسية للخدمة يتم اختيار عرض الوثيقة.
2- يتم استعراض بيانات وثيقة السيرة الذاتية الخاصة بك.
3- يمكن حفظ ومشاركة الوثيقة ورمز الوثيقة من خلال أيقونة المزيد أعلى الصفحة.