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كمين محكم يطيح بـ 5 مقيمين روجوا الشبو المخدر بنجران
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كمين محكم يطيح بـ 5 مقيمين روجوا الشبو المخدر بنجران

كمين محكم يطيح بـ 5 مقيمين روجوا الشبو المخدر بنجران

كمين محكم يطيح بـ 5 مقيمين روجوا الشبو المخدر بنجران
٠٧:٥٤:٠٦ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة نجران، في كمين محكم، من القبض على (5) مقيمين لترويجهم (1.85) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

الإطاحة بـ 5 مروجين

وامتدادًا لجهود الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، قبضت شرطة منطقة نجران على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم (1.85) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
الشبو المخدر ترويج شبو مخدر تهريب حشيش شرطة نجران نجران

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