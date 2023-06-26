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الآن يؤدي المناسك.. الفرنسي الذي بدأ أداء فريضة الحج بدراجته الهوائية

الآن يؤدي المناسك.. الفرنسي الذي بدأ أداء فريضة الحج بدراجته الهوائية

الآن يؤدي المناسك.. الفرنسي الذي بدأ أداء فريضة الحج بدراجته الهوائية
٠٧:٣٤:٣٧ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب الفرنسي،  الذي قرر أداء فريضة الحج على دراجته الهوائية.

وأظهرت الصورة الحاج الفرنسي وهو بزي الإحرام داخل الحرم المكي، وهو يرفع يديه بالدعاء.

فرنسي يؤدى الحج على دراجته الهوائية:

وعلق أحد رواد تويتر على الصورة بالقول :” الفرنسي الذي سافر على دراجته الهوائية من فرنسا إلى مكة لأداء فريضة الحج، قضى 67 يومًا على طريق بطول 5186 كم ، وصل جدة أول أمس.. ثم تابع طريقه إلى مكة ، وهو الآن في الحرم المكي”.

بداية الرحلة:

وكان نبيل النصري قد انطلق من فرنسا في 22 من أبريل الماضي، قاصدا المملكة ، ومر بعشر دول قبل وصوله ولاية أدرنة غربي تركيا.

من جانبه أكد النصري أنه قطع مسافة 2850 كيلومترا منذ 22 من أبريل، وأن الفكرة هدفها تحذير الناس من الاحتباس الحراري وضرورة احترام البيئة والطبيعة.

وأضاف المواطن الفرنسي أن هدفه الثاني هو إحياء التقليد القديم للمسلمين في ذهابهم لمكة عبر وسائل النقل التقليدية.

وجاءت تركيا محطته الحادية عشرة في رحلته التي بدأها من فرنسا لأداء الفريضة.

وأفادت وسائل إعلام أن النصري البالغ 41 عاما أراد إحياء تجربة الحج التقليدي التي اتبعها المسلمون في الماضي ولفت الانتباه لظاهرة الاحتباس الحراري.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الاسلام فرنسي مناسك الحج

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