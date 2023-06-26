مفتي عام المملكة يباشر أعماله في مشعر منى.. ويستقبل المستفتين

تواصل – واس:

باشر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العام للبحوث العلمية والافتاء بمشعر منى بمكة المكرمة .

اقرأ أيضا:

ويستقل المفتي وأعضاء اللجن المستفتين والمراجعين بمكاتبهم بمشعر منى أو من خلال التواصل عبر الواتساب (0535256603) .

الرد على استفسارات الحجاج

ووجه سماحة المفتي العام بتكليف أصحاب الفضيلة للرد على استفسارات الحجاج ، سائلاً المولى تعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم .

اقرأ أيضا:

وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء قد استقبلت في حج هذا العام أكثر من 13 ألف مكالمة هاتفية ، وأكثر من 32 ألف رسالة نصية عبر برنامج الواتساب .

اقرأ أيضا: