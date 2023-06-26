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سيل عرم يجتاح مدينة عربية والأهالي يعثرون على جثامين 22 ضحية (فيديو)
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سيل عرم يجتاح مدينة عربية والأهالي يعثرون على جثامين 22 ضحية (فيديو)

سيل عرم يجتاح مدينة عربية والأهالي يعثرون على جثامين 22 ضحية (فيديو)

سيل عرم يجتاح مدينة عربية والأهالي يعثرون على جثامين 22 ضحية (فيديو)
٠٧:٢٤:٤٢ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام يمنية مقطع فيديو، يوثق غرق عدد من السيارات بعدما جرفهم السيل في طريق حيفان – طور الباحة، بين محافظتي تعز ولحج جنوبي البلاد.

ضحايا سيل باليمن:

وأوضحت صحيفة “المشهد” اليمنية أن سكانا محليين، أكدوا أنهم عثروا على قرابة 22 جثة لمواطنين جرفتهم السيول مع سياراتهم بعد أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

فيما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أنه “تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات”.

سيل بريف إب:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة جرفها سيل في ريف إب باليمن، وذلك بعد محاولة سائقها اجتياز مجراه.

وظهرت المركبة في الفيديو المتداول الذى عرضته صفحة الحدث اليمني على منصة تويتر ، حيث المركبة ظهرت وهي واقفة على أحد جنبيها، بينما يمر الماء بقوة من تحتها.

وحسب وسائل إعلام، كان على متن المركبة 7 ركاب، فضلا عن السائق، وتمكنوا جميعا من النجاة -بحمد الله-.

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الكلمات الدلالية:
اليمن امطار سيول وفيات السيول

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