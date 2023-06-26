عقد الإيجار أوشك على الانتهاء .. هل يتم التجديد تلقائيا في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار، بشأن قرب انتهاء عقد الإيجار، ومدى تأثيره على استحقاق الدعم.

كيفية تجديد عقد الإيجار:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا: ” عقد إيجار الوالد أوشك على الانتهاء في تاريخ 7/ 7.. هل يتم الإضافة تلقائي تجديد؟”.

وجاء الرد : ” في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء يجب التوجه للبوابة الإلكترونية واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

وأوضح أنه سيتم التحقق من عقد الإيجار عبر منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمه حذفه.

التواصل مع المستفيد:

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل حول انقطاع الدعم لمدة شهرين، وأوضح المستفيد أن الدخل أقل من الحد المانع ومع ذلك مقطوع من شهرين.

وأجاب حساب المواطن، من خلال حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحا أنه تم التواصل مع المستفيد لحل المشكلة

الآيبان في حساب المواطن:

كما أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن كيفية تغيير الآيبان البنكي لأجل استحقاق الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا : ” كيف يمكن أغيّر الحساب البنكي اللي ينزل عليه حساب المواطن؟”.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين قائلا :” بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك من خلال:

1-تسجيل الدخول.

2- تفاصيل الطلب.

3- بيانات الحساب البنكي.

وأوضح أن ذلك يكون بشرط أن يكون مرتبطا باسم مقدم الطلب ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

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