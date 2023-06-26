الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
استهداف المحجبات.. ألمانيا تُسجل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال هذه الفترة
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استهداف المحجبات.. ألمانيا تُسجل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال هذه الفترة

استهداف المحجبات.. ألمانيا تُسجل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال هذه الفترة

استهداف المحجبات.. ألمانيا تُسجل 898 اعتداءً عنصريًا ضد المسلمين خلال هذه الفترة
٠٦:٣٢:٣٢ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

شهدت ألمانيا تسجيل 898 اعتداء عنصرياً استهدف المسلمين، طيلة عام 2022.

تقرير فضح العنصرية

جاء ذلك في تقرير أعده تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين (CLAIM) الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له ويحظى بدعم وزارة الأسرة الألمانية.

وأوضح التقرير أن 898 اعتداء عنصرياً استهدف المسلمين خلال العام الماضي، أي بمعدل اعتداءين يومياً.

اعتداء جسدي ولفظي

وأضاف أن “الاعتداءات الموثقة هذه شملت اعتداءات جسدية ولفظية وخطاب كراهية ضد المسلمين، إضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات وممارسة العنف”.

ونالت النساء المحجبات النصيب الأكبر من الاعتداءات العنصرية هذه، تلاهن الطلاب المسلمين.

وفي معرض تعليقها في هذا الشأن، قالت ريما هنانو، المسؤولة في تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين، إن هناك “حاجة ماسة لتضامن عاجل من قبل المجتمع مع ضحايا هذه الاعتداءات”.

وأضافت أن الحل لمكافحة هذه الظاهرة هو “توعية المجتمع بالقدر الكافي”.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا العنصرية المحجبات المسلمين

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