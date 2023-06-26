كبيرة ومعقدة.. تفتيت حصوة لحاجة أربعينية بطبية مكة

تواصل- واس:

تمكّن فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ممثلًا في مركز صحة الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة من إزالة حصوات كبيرة من القنوات المرارية لحاجة أربعينية من الجنسية النيجيرية.

وتم ذلك بعمل منظار دقيق لاستكشاف القنوات المرارية وباستخدام تقنية الليزر لتفتيت الحصوات SpyGlass- guided laser lithotripsy.

تفتيت حصوة لحاجة أربعينية:

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تحويل المريضة لمركز صحة الكبد والمناظير المتقدمة بعد اكتشاف معاناتها من حصوات كبيرة في القنوات المرارية (يصل حجم أكبر حصوة منها إلى ٣ سم تقريبًا) وبعد أن تعذرت محاولات إزالة الحصوات في مستشفيات أخرى.

وأضافت أن الفريق الطبي قام على الفور بعمل منظار القنوات المرارية واستخدام تقنية منظار دقيق لاستكشاف القنوات المرارية وتفتيت الحصوات عبر تقنية الليزر ويستخدم هذا النوع من التقنية لتفتيت الحصوات الكبيرة والمعقدة في القنوات المرارية لتفادي تعريض المريض لعملية جراحية لفتح القنوات المرارية.

وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام وتمت إزالة جميع الحصوات في جلسة واحدة دون حدوث أي مضاعفات.

المناظير الطبية:

وأكدت الوزارة أن مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات المعقدة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم.

وذلك بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية.

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