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الموارد البشرية توضح شروط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي
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الموارد البشرية توضح شروط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية توضح شروط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية توضح شروط عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي
٠٦:١٨:٢٣ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط والضوابط، التي يجب أن تتوفر في عقد الإيجار للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

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ضوابط عقد الإيجار:

جاء ذلك في رد من الموادر البشرية، عبر حسابه الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد في هذا الشأن.

وأجابت الموارد البشرية بقولها : “إن من شروط عقد الإيجار أن يكون نشط وموثق بمنصة إيجار”.

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صرف معاش الضمان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم صرف معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين، لموافقة موعد الصرف إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول موعد صرف الضمان لشهر يوليو: “تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 08 / 12 / 1444هـ الموافق 26 / 06 / 2023”.

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ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لكن قد يتم تقديمه أو تأخيره في حالة مُصادفته لعطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع.

صرف رواتب يونيو

وكانت وزارة المالية قد أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب شهر يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

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