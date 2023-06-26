الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
يمكنك تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر.. بهذه الخطوات
بادرة فريدة.. ثري كردي يدعم فاقدي البصر للحج ويجهزهم بكل ما يحتاجونه (فيديو)
فسح أكثر من مليوني رأس من الماشية وجاهزية مسالخ العاصمة المقدسة لاستقبال الأضاحي
خلال ساعة.. ضربات جديدة تربك حسابات مروجي السموم في تبوك وجازان وحائل
“البيئة” تدعو الحجاج لاستخدام منتجات يمكن إعادة تدويرها لإبقاء المشاعر المقدّسة طاهرة
شاهد .. تساقط الأمطار مع بردية كثيفة في أبها بعسير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر.. بهذه الخطوات

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر.. بهذه الخطوات

يمكنك تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر.. بهذه الخطوات
٠٥:٥٦:٢٤ م، الإثنين، ٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر أنه يمكن حاليا تعديل المؤهل الدراسي عبر المنصة، دون الحاجة لمراجعة فروع الأحوال المدنية.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى موقع أبشر واختيار “خدماتي”.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار تواصل.

خطوات طباعة تصريح الحج:

وقبل يومين أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات طباعة تصريح الحج عبر حساب المستفيد في المنصة، وذلك من خلال:

أولاً: تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر ABSHER.sa

ثانياً: اختيار أيقونة “خدمات” تحت تبويب خدماتي

ثالثاً: اختيار أيقونة “وزارة الحج والعمرة”

رابعاً: اختيار نوع التصريح المراد طباعته

انتهاء صلاحية الهوية الوطنية:

كما بينت المنصة أيضا في وقت سابق، أنه في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير.

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مغرد قال فيه : “ظهرت لي رسالة وفيها لا يمكنك تجديد الهوية الوطنية وذلك لعدم استيفائك للشرط التالي: تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية، وفي الراجحي لا توجد لدي أي غرامات ما الحل؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير، يرجى التواصل مع البنك لمعرفة خطوات سداد غرامة التأخير”.

اقرأ أيضا

خطوات حجز موعد في أبشر لرخصة القيادة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية تعديل المؤهل الدراسي خدمات تقنية منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
المعارضة السورية بجنيف: لا تنازل عن هيئة حكم انتقالي لا مكان للأسد فيها

المعارضة السورية بجنيف: لا تنازل عن هيئة حكم انتقالي لا مكان للأسد فيها

٠٧:٥٨ م، الأحد، ١٣ مارس ٢٠١٦
وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً

وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً

٠٣:٥٥ م، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
السديس يُكرِّم أقدم مؤذني الحرم المكي الشريف

السديس يُكرِّم أقدم مؤذني الحرم المكي الشريف

١٢:٠٩ م، الخميس، ٠١ يناير ٢٠١٥
أمين منطقة عسير يؤكد: مشاريعنا خارج التعثر

أمين منطقة عسير يؤكد: مشاريعنا خارج التعثر

٠٢:٠٨ م، الأحد، ٠٣ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *