يمكنك تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر.. بهذه الخطوات

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر أنه يمكن حاليا تعديل المؤهل الدراسي عبر المنصة، دون الحاجة لمراجعة فروع الأحوال المدنية.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول إلى موقع أبشر واختيار “خدماتي”.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار تواصل.

خطوات طباعة تصريح الحج:

وقبل يومين أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات طباعة تصريح الحج عبر حساب المستفيد في المنصة، وذلك من خلال:

أولاً: تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر ABSHER.sa

ثانياً: اختيار أيقونة “خدمات” تحت تبويب خدماتي

ثالثاً: اختيار أيقونة “وزارة الحج والعمرة”

رابعاً: اختيار نوع التصريح المراد طباعته

انتهاء صلاحية الهوية الوطنية:

كما بينت المنصة أيضا في وقت سابق، أنه في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير.

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مغرد قال فيه : “ظهرت لي رسالة وفيها لا يمكنك تجديد الهوية الوطنية وذلك لعدم استيفائك للشرط التالي: تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية، وفي الراجحي لا توجد لدي أي غرامات ما الحل؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير، يرجى التواصل مع البنك لمعرفة خطوات سداد غرامة التأخير”.

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