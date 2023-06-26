تعرف على أهم المعلومات عند اختيار أضحيتك لهذا العام .. احذر شراء 4 أنواع

تواصل ـ فريق التحرير:

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنفوجراف، يبين أهم الشروط الواجب توافرها في الأضحية ، من حيث عمرها، ومواصفاتها التي تجعلها مناسبة أم لا.

وقالت إن العمل المجزئ يتحقق في التضحية بواحدة من أربعة :

الضأن، ويشترط ألا يقل العمر عن شتة أشهر. الإبل، ويشترط ألا يقل العمر عن 5 سنوات. الماعز، على أن ألا يقل عمرها عن سنة واحدة. الأبقار، ألا يقل عمرها عن عامين.

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وصول أكثر من 1.7 مليون رأس ماشية لتغطية احتياجات موسم الحج عبر ميناء جدة

كما حذرت الوزارة في بيانها من شراء أربعة أنواع هم:

العوراء. المريضة. العرجاء. الهزيلة.

مليون رأس جاهزة للأضاحي

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت اليوم عن فسح 2 مليون و300 ألف رأس من الماشية، منذ الأول من ذي القعدة، وحتى تاريخ اليوم، وذلك عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي.

كما تجاوزت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة، للإفادة من الهدي والأضاحي مليون رأس، كما يتوقع وصول المزيد من المواشي، ضمن تنفيذ خطة الوزارة لموسم الحج الحالي.

وأعلنت الوزارة جاهزية الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة لاستقبال الأضاحي وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.