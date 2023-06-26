فسح أكثر من مليوني رأس من الماشية وجاهزية مسالخ العاصمة المقدسة لاستقبال الأضاحي

تواصل- واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح مليونين وثلاثمائة ألف رأس من الماشية، منذ الأول من ذي القعدة وحتى تاريخ اليوم.

الهدي والأضاحي:

وجاء ذلك عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي، فيما تجاوزت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” مليون رأس، كما يتوقع وصول المزيد من المواشي ضمن تنفيذ خطة الوزارة لموسم الحج الحالي.

وأعلنت الوزارة جاهزية الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة لاستقبال الأضاحي وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث وقف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد الجذعان، على مستوى الخدمات المقدمة بالأسواق والمسالخ، والإمكانيات المادية المتطورة بها، من كاميرات مراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب.

وتم ذلك بهدف متابعة الأعمال بالمسالخ والأسواق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة؛ لضمان جودة العمل وسلامة صحة البيئة والصحة العامة.

المختبرات المعتمدة:

وأوضحت الوزارة أن عدد العينات العشوائية من الماشية التي تم فحصها مخبريًا حتى الآن، بلغ أكثر من (25) ألف عينة، مبينة أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة عبرها، وإرسال العينات المطلوب فحصها إلى المختبرات المعتمدة من قِبل الوزارة؛ للتأكد من سلامتها قبل فسحها، مؤكدة حرصها على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

مسالخ العاصمة المقدسة:

الجدير بالذكر أن إجراءات رفع الجاهزية بمسالخ العاصمة المقدسة تضمنت، مسلخ جنوب مكة (أ)، ومسلخ جنوب مكة (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي؛ بطاقة استيعابية تتجاوز الـ (500) ألف رأس من الماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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