خلال ساعة.. ضربات جديدة تربك حسابات مروجي السموم في تبوك وجازان وحائل

تواصل- فريق التحرير:

لا تزال حملات قوات الأمن وعناصر الشرطة، مستمرة لملاحقة تجار السموم في كل مكان يعبثون به في المملكة، حيث وجهت لهم ضربات سريعة في عدة مناطق خلال الساعة الماضية.

ضبط حشيش في حائل:

ففي حائل قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطن لترويجه (3.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وقد تم ضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

مخدرات بمحافظة ضباء:

وفي تبوك قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة ضباء في منطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط عملية تهريب بجازان:

وكانت الضربة الثالثة في جازان، حيث تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان من إحباط تهريب (302) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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