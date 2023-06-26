“البيئة” تدعو الحجاج لاستخدام منتجات يمكن إعادة تدويرها لإبقاء المشاعر المقدّسة طاهرة

تواصل ـ واس:

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطوات بسيطة وسهلة، تمكن الحاج من تفعيل إعادة الاستخدام بهدف تقليل إنتاج النفايات.

ودعت الوزارة ضيوف الرحمن إلى الاهتمام بالمحافظة على البيئة أثناء مناسك الحج ، والمساهمة في نظافة الأراضي المقدسة وإبقائها طاهرة.

مشاعر مقدسة خالية من النفايات

وأشارت إلى أن الحرص على اتباع التعليمات والإرشادات البيئية يساعد في جعل المشاعر المقدسة خالية من النفايات والتلوث، ويسهل اتخاذ السلوكيات البيئية السليمة.

ونوهت الوزارة خلال الحملة التوعوية التي أطلقتها خلال موسم الحج الحالي بإشراف مبادرة التوعية البيئية تحت شعار (إنها طاهرة)، إلى أهمية إعادة الاستخدام للمواد والمنتجات التي يستعملها الحاج أثناء أداء المناسك.

استعمال المنتجات متكررة الاستخدام

وناشدت الوزارة حجاج بيت الله الحرام إلى استعمال منتجات وأدوات متكررة الاستخدام، بحيث يتم إعادة استخدام ما حولهم لمرات عديدة قبل أن يتحول إلى مكب النفايات.

كما أن اختيار منتجات مصنوعة، من مواد يسهل إعادة تدويرها، عند عدم الحاجة لها، يساعد في إعادة التدوير، وهي عملية استخدام الأغراض والمنتجات كمواد أولية بدلا من رميها، لصنع منتجات جديدة.

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وأوضحت أن الحجاج بإمكانهم إعادة التدوير خلال رحلة حجهم. وذلك بالتخلص من الإحرامات بشكلٍ سليم بدلا من رميها في الأماكن العامة، للحفاظ على البيئة، وعلى قدسية المشاعر.