شاهد .. تساقط الأمطار مع بردية كثيفة في أبها بعسير

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء حارة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم الاثنين، أمطار غزيرة مع تكون البرد الكثيف على السودة بمحافظة أبها بمنطفة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكون البرد مع تساقط الأمطار على السودة بمحافظة أبها بعسير، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة

أمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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بردية #السودة #ابها

الاثنين ٨ ذو الحجة ١٤٤٤هـ

26 يونيو 2023م

من| عبدالله الشاردي

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وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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