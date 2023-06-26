بهذه المناطق.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات من المخدرات ويضبط المخالفين

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات من المخدرات.

إحباط تهريب 302 كيلوجرام من نبات القات

ففي قطاع العارضة بمنطقة جازان، تم إحباط تهريب 302 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص بمحافظة ضباء لترويجه مادتي الحشيش

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة ضباء في منطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

تحبط تهريب 602 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 602 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

ضبط 45 مخالفًا لنظام البيئة

فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 45 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 39 مواطنًا، ومواطن خليجيي، و4 مقيمين سودانيين، ومقيم باكستاني.

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وأكدت أنهم ارتكبوا مخالفات رعي بلغت 994 متنًا من الإبل، و100 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في:

1 – محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

2 – محمية الملك سلمان الملكية.

3 – محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين،.

وشددت على أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.