أخبار السعودية.. إيداع دعم “سكني” و5 عقوبات لناقلي الحجاج غير النظاميين وتحذير الإجهاد الحراري
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يونيو
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يونيو 2023.
تحذير من الأمن العام: 5 عقوبات تنتظر ناقلي غير الحاملين لتصاريح حج نظامية
حذر الأمن العام من نقل الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة توجب العقوبة.
“شؤون الحرمين” تطلق خدمة “نقل كبار السن” عبر 5 محطات
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة نقل كِبار السن من محطات الحافلات إلى المسجد الحرام عبر خمس محطات، اُختيرت في مواقع تتواءم مع حركة ضيوف الرحمن تجاه الحرم المكي الشريف خلال موسم حج عام 1444 هـ.
للناطقين بغير العربية .. إطلاق خدمة جديدة داخل المشاعر المقدسة
أطلقت معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مبادرة “أُساعدك عن بُعد”.
“الصحة” تُحذر من الإجهاد الحراري في المشاعر المقدسة.. لهذا السبب
نبهت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444 هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.
توضيح من التأمينات.. هل تؤثر المخالفات المرورية على راتب التقاعد؟
نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأثر صرف راتب التقاعد بالمخالفات المرورية المستحقة على المستفيد.
في يوم التروية.. برنامج ضيوف خادم الحرمين جاهز لتفويج 4951 حاجًا
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.
تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم
طالبت هيئة الغذاء والدواء بتوخي الحذر عند حفظ اللحوم، وذلك لضمان عدم تلفها.
كيف يتم منع تهريب اللحوم عبر المنافذ؟
اعتمدت أمانة محافظة جدة 6 نقاط تفتيش لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة بمشاركة الجهات الأمنية.
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”.. سارع بالتقديم
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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