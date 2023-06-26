5 مواصفات لـ “الإحرام الآمن”

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كشف “إنفوجراف” عن مواصفات الإحرام الآمن، وذلك في تنبيه للحجاج أثناء تأدية المناسك.

وأوضح أن الإحرام المطابق للمواصفات يساعد حجاج بيت الله الحرام في أداء المناسك بيسر وسهولة

ما هي مواصفات الإحرام الأمن؟

5 مواصفات

وأضاف أن مواصفات الإحرام الأمن ما يلي:

1- توجد عليه بيانات إيضاحية تشمل (العلامة التجارية وبلد المنشأ ونوع القماش

2 – نسبة أليافه القطنية لا تقل عن 99%

3- يمكن اختبار تماسك خيوطه من خلال الشد

4- درجة امتصاصه للحرارة والرطوبة عالية

5- الرداء والإزار متساويان في الأطوال والأبعاد

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كيف تحافظ على أموالك وتتجنب التعرض للاحتيال في الحج؟

في وقت سابق، أصدرت وزارة الحج والعمرة، تنبيهًا مهمًا لجميع حجاج بيت الله الحرام بشأن طرق الحفاظ على أموالهم وتتجنب التعرض للاحتيال في الحج.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه للحفاظ على الأموال أثناء أداء مناسك الحج، ينبغي أخذ الحيطة والحذر من التعرض للاحتيال، والانتباه لما يأتي:

1 – حمل المبالغ الكبيرة والأغراض الثمينة أثناء الحج، تجنب حمل:

– المعادن الثمينة.

– الأحجار الكريمة.

– السبائك الذهبية.

– المبالغ المالي التي تزيد على 6 0ألف ريال.

2 – ضرورة الاحتفاظ بالإيصالات، وذلك لضمان حقوق الحاج عن إجراء أي معاملات مالية، من خلال:

– المطالبة بالإيصال.

– الاحتفاظ بالإيصال.

– إبراز الإيصال عن الحاجة.

3 – تذكر دوما أن محالات الصرافة المرخصة تحفظ حقوقك، ولذلك عند تحويل الأموال أو استلامها داخل المملكة، عليك بالآتي:

– تأكد من التعامل مع البنوك ومحال الصرافة المرخصة.

– تجنب التعامل مع الأشخاص والجهات غير الرسمية.

– التعامل مع البنوك والصارفات المرخصة مثل، ” البنك المركزي”.

4 – شبكات الدفع المعتمدة للبطاقات المصرفية من خارج المملكة، ومنها:

” فيزا، أمريكان إكسبرس، يونيون باي، الشبكة الخليجية، مستر كارد”.

– تُقبل الشبكات العالمية حسب المتاجر التي يتم التعامل معها.