38 ألف كادر.. “النقل” تواصل جهودها لضمان وصول آمن وانسيابي لضيوف الرحمن

تواصل – واس:

أعنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في منظومة النقل؛ أنها حققت تكاملاً مع مختلف القطاعات المعنية بشؤون الحج.

تحقيق وصول آمن وانسيابي لضيوف الرحمن

وأوضحت أن التنسيق تم تحقيق وصولاً آمناً وانسيابياً لضيوف الرحمن عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية؛ منذ بدء موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأضافت أن جهودها شملت إطلاقها لأكبر خطة تشغيلية إشراك أكثر من 38 ألف من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية والطرقية واللوجستية.

وأكدت أن ذلك تم منذ وصول الحجاج للمملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم بكل أمن وطمأنينة.

1.7 مليون مقعد عبر 7.700 رحلة على الناقلات الجوية

وبينت الوزارة أنها خصصت من خلال المنظومة 1.7 مليون مقعد عبر 7.700 رحلة؛ على الناقلات الجوية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

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ونوهت إلى أن العمل متواصل في ظل تأهب 6 مطارات في المملكة على درجة عالمية من الجاهزية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

رفع عدد رحلات قطار الحرمين اليومية

كما تم تهيئة 34.000 حافلة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ورفع عدد رحلات قطار الحرمين اليومية لـ 126 رحلة لخدمة 1.5 مليون حاج وزائر.

وأكدت الوزارة أنه تم في ظل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ استخدام حزمة من التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن؛ أبرزها:

– استخدام الحافلة الذكية ذاتية القيادة والتي تستخدم لأول مرة في موسم هذا العام مما يسهل رحلة الحاج وإمكانية تنقله بشكلٍ مختلفٍ ونوعي.

– استخدام السكوتر الكهربائي والذي خصص هذا العام لكافة المشاركين من الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية

ووظفت الوزارة استخدام النظارة الذكية للتحقق من نظامية المركبات المستخدمة لنقل الحجاج؛ من قبل مراقبي منظومة النقل؛ بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

ويستطيع المراقب الاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكلٍ سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات مما يسهم في رفع جودة الرصد والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.

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يذكر أن الخطة التشغيلية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية تتضمن النطاق التشغيلي والطوارئ واستمرارية الأعمال.

كما يضمن استمرار خطة التواصل والأصول والأدوات والكوادر البشرية والنطاق الجغرافي، إضافة لإعداد حوكمة لأعمالها لتسريع أعمالها وتنظيمها والتأكد من جودة مخرجاتها.